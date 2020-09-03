Yıldırım Meclisi'nde üreme tartışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yıldırım Meclisi'nde üreme tartışması

Yıldırım Belediyesi'nin olağan yapılan meclisinde Suriyeliler için "Çok çabuk ürüyorlar" tartışması yaşandı.

Yıldırım Meclisi'nde üreme tartışması
03.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:52

Yıldırım Belediyesi'nin olağan yapılan meclisinde Suriyeliler için "Çok çabuk ürüyorlar" tartışması yaşandı.

İyi Parti'li üyelerden Ferit Gürsoy, Ankara Karayolu'nun altındaki mahallelerde yoğunlaşan Suriyeli mültecileri gündeme taşıdı. Yavuzselim başta olmak üzere, beraberinde Ulus, Millet, Arabayatağı, Vakıf mahallerine dikkat çekildi.

Gürsoy, özellikle bir caddenin, Suriye'yi andırdığı gerekçesiyle adının, 'Halep' olarak değiştirilmesinin, uygun düşeceğini söyledi. Suriyeli mültecilerin, kentsel yaşam düzeninde, keşmekeşe neden olduklarını savunan Gürsoy, kültürel farklılığı da vurguladı. Son durumla ilgili bilgi veren Gürsoy, "Maalesef, bir arada olmuyor, olamayacak, sonuçlar inşallah aklıma gelen; o noktalara gelmez." şeklinde konuştu.

Gürsoy'un, konuşmasının devamında Suriyeli mülteciler için kullandığı bir ifade, başkan ve iktidar grubunca tepkiyle karşılandı,

Suriyeli mültecilerdeki, doğumlar ve artan nüfusa işaret eden Gürsoy, "İşin ilginç tarafı, "Bunlar çok çabuk ürüyorlar 7, 8 çocuklu olanı var. Biriyle sohbet ettik. 2 hanımı var, '3.'yü alacağım." diyor." şeklinde konuştu. Gürsoy, AK Parti'nin sıralarından, tepki sesleriyle karşılaştı ve insani konuşmaya davet edildi.

Eleştirlere karşılık Gürsoy, aşağılamak gibi amacı olmadığını savundu. Gürsoy "Üremek nedir? İnsanca bir şey değil mi? ben sosyoloğum." cevabını verdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mecliste tartışmanın büyümemesi için araya girdi.

Yılmaz, Gürsoy'a "Üreme ifadesininin, toplum; nerede kullanıldığını, çok iyi biliyor. Üreme ifadesinin, bir insan için kullanılması, 3-5 çocuk üremiş gibi kullanılması doğru değildir." dedi.

Başkan Oktay Yılmaz; "İnsan hakkına saygılı olalım. Suriyeli mülteciler hakkında eleştirilerinizi yapın, ama böyle değil." ifadesini kullandı.

İyi Parti'li Ferit Gürsoy, yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle "Eğer, o anlamda anlaşıldı ise, özür dilerim. Polemik yapmak istemiyorum" dedi ve tartışma kapandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Müjde Ar Sibel Can Demet Şener Didem Soydan
Spor Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Eylül Bakan Transfer
Şu an buradasınız: Yıldırım Meclisi'nde üreme tartışması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:52:32. #1.14#
title