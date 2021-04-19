Yıldırım Gürses - Senin Aşkına Doyum Olmaz şarkı sözleri! Senin Aşkına Doyum Olmaz şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Senin Aşkına Doyum Olmaz geliyor. Peki Senin Aşkına Doyum Olmaz şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Senin Aşkına Doyum Olmaz şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Senin Aşkına Doyum Olmaz şarkısının sözleri nelerdir?

YILDIRIM GÜRSES - SENİN AŞKINA DOYUM OLMAZ ŞARKI SÖZLERİ

Gel desem döner mi sanki?

Aşkımızla dolu günler

Ayrılıkla dargınlıkla geçiyor yazık ömürler

Dön desem gelir mi sanki?

Aşkımızla dolu günler

Ayrılıkla dargınlıkla geçiyor yazık ömürler

Ne kadar severse sevsin neden ilk aşk gibi olamaz

Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz

Ne kadar severse sevsin neden ilk aşk gibi olamaz

Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz

Bana gel diye gel diye bilsen sana aşkımı anlatabilsem

Yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz.

Bana gel diye gel diye bilsen sana aşkımı anlatabilsem

Yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz.

Seneler boyunca sürdü hiç yüzünden dargınlıklar.

Aramızda şimdi yalnız ayrılık var ayrılık var.

Seneler boyunca sürdü hiç yüzünden dargınlıklar.

Aramızda şimdi yalnız ayrılık var ayrılık var.

Ne kadar severse sevsin neden ilk aşk gibi olamaz

Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz

Ne kadar severse sevsin neden ilk aşk gibi olamaz

Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz

Bana gel diye gel diye bilsen sana aşkımı anlatabilsem

Yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz.

Bana gel diye gel diye bilsen sana aşkımı anlatabilsem

Yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz.