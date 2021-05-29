Yıldırım düşmesi sonucu aynı gün farklı yerlerde yaralanan 2 çoban tedavi ediliyor
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Yıldırım düşmesi sonucu aynı gün farklı yerlerde yaralanan 2 çoban tedavi ediliyor

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum'un Hınıs ve Horasan ilçelerindeki yaylalarda 5 gün önce hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu vücutlarında 2. ve 3. derece yanık oluşan 2 çoban, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki aynı odada tedavi ediliyor.

Erzurum'un Hınıs ve Horasan ilçelerindeki yaylalarda 5 gün önce hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu vücutlarında 2. ve 3. derece yanık oluşan 2 çoban, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki aynı odada tedavi ediliyor.

Çobanlardan Ağrılı Hikmet Nogay (24) Horasan ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi yaylasında, Sadrettin Kansu (63) da Hınıs'ın Kongur Mahallesi kırsalında 23 Mayıs'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

İlçe devlet hastanelerindeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Nogay ve Kansu, yaşadıklarını unutamıyor.

Nogay, AA muhabirine, başına gelen talihsiz olayın etkisinden kurtulamadığını söyledi.

Kabusu haline gelen olayı hiç unutmadığını anlatan Nogay, şöyle konuştu:

"Akşam üzeriydi, hafif yağmur yağdı, yağmurdan sonra yıldırım çarpmasına maruz kaldım. 3-4 gün önce hayatı istediğim gibi özgürce yaşarken, şimdi bir bardak suyu bile içmeye muhtaç hale geldim. Yıldırım çarpmasından saniyeler önce o an gök gürültüsü sesi geldi. Önümdeki hayvan yere düştü, sonra ben düşüp bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim."

Kansu da günlerdir hastanede olduğunu ve yeni yeni kendine geldiğini aktardı.

Yanık Tedavi Merkezi yetkilileri de Nogay'ın 3 gün yoğun bakımda kaldığını belirterek, vücutlarında derin yanıklar oluşan iki hastayı da yakından takip ettiklerini, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Yıldırım düşmesi sonucu aynı gün farklı yerlerde yaralanan 2 çoban tedavi ediliyor
Yıldırım düşmesi sonucu aynı gün farklı yerlerde yaralanan 2 çoban tedavi ediliyor
Yıldırım düşmesi sonucu aynı gün farklı yerlerde yaralanan 2 çoban tedavi ediliyor
Yıldırım düşmesi sonucu aynı gün farklı yerlerde yaralanan 2 çoban tedavi ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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