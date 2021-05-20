Yıldırım Demirören kimdir? Yıldırım Demirören kaç yaşında ve nereli?

Yıldırım Demirören, Türkiye'de kulüp başkanlığı, Kulüpler Birliği başkanlığı yapan ve federasyon başkanı olan tek kişidir. Peki, Yıldırım Demirören kimdir? Yıldırım Demirören kaç yaşında ve nereli?

YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR?

Yıldırım Demirören (d. 6 Ekim 1964, İnegöl) Türk sanayici, iş adamı, spor yöneticisi ve Beşiktaş JK'nin 32. başkanı olarak 2004 ve 2012 yılları arasında görev almıştır. 27 Şubat 2012 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yaptı.

Hayatı

Babası iş adamı Erdoğan Demirören, annesi Tülin Demirören adında kardeşleri vardır.İlk, orta ve lise öğrenimlerinin ardından Leysen Amerikan Okulu'ndan (Leysen American School) mezun olarak öğrenimini tamamladı.Babası iş adamı Erdoğan Demirören'in izinden giden Demirören de, Beşiktaş'ta yöneticilik yaptı ve çeşitli görevlerde bulundu. 30 Mayıs 2004'de ise Serdar Bilgili'nin istifasının ardından, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda diğer adaylar Fikret Orman ve Erol Kaynar'a rakip oldu ve başkanlık için adaylığını koydu. Fikret Orman'ı sadece 162 oyla geride bırakan Demirören, aldığı 3 bin 272 oy ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı seçildi.

En son 100. yılına denk gelen 2002–2003 sezonunda 1. Lig Şampiyonu olan Beşiktaş, Demirören'in görevde olduğu son üç sezon boyunca hiç şampiyonluk yaşamadı. Teknik direktör Jean Tigana'nın yönetimindeki Beşiktaş, 2005–2006 sezonunda Fortis Türkiye Kupası'nı kazandı.Kasım 2005'de istifa kararı alan ardından da bu kararından vazgeçen Demirören, gelinen sıkıntılı durumun ardından Şubat 2006'da bir kez daha istifa kararı aldı. 2010 yılındaki Beşiktaş Kongresi'nde başkanlığa yeniden Yıldırım Demirören seçildi. Murat Aksu ile girdiği yarışta oyların 4506'sını alan Demirören, üst üste 3. dönem siyah-beyazlıların başkanı oldu.

Yıldırım Demirören aynı zamanda, Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TÜSİAD, TUGİAD ve TABA üyesidir. En büyük hobisi golf oynamakdır.Babası Erdoğan Demirören'in başında bulunduğu Demirören Şirketler Grubu'nun başkan vekilliği görevinde bulundu.Demirören Grubu'na bağlı şirketler, Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz, Milgaz, Güneşgaz, Demirören Tüp A.Ş., Dem-Al, Demirören Ağır Sanayi, Demirören Enerji ve Parsat. Grup şirketleri LPG, otomotiv yedek parça, ağır sanayi, enerji, eğitim ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Yıldırım Demirören, 24 Temmuz 1991 tarihinde Revna Demirören ile görkemli bir düğün ile evlendiler. Yelda (d.1995) ve Erdoğan (d.1995) adlarında ikizleri ve bir üçüncü çocuğu daha vardır.Mehmet Ali Aydınlar'dan boşalan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanlığı'na aday oldu ve BJK Başkanlığı'ndan ayrıldı. Yıldırım Demirören, 26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun 41. başkanı olarak seçildi.

Yıldırım Demirören, Türkiye'de kulüp başkanlığı, Kulüpler Birliği başkanlığı yapan ve federasyon başkanı olan tek kişidir.

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