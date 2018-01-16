Yıldırım'dan Geçmiş Olsun Ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, 22. Dönem Konya Milletvekili Halil Ürün ile Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun babası İsmail Miroğlu'nu tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

TBMM'deki programlarının ardından hastaneye geçen Yıldırım, burada tedavi gören Poyrazlı ve Ürün ile Mardin Milletvekili Miroğlu'nun babası İsmail Miroğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından tedavi gören diğer hastaları da ziyaret eden Başbakan Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasta ve hasta yakınları ile bir süre sohbet eden Yıldırım, Afganistanlı bir hasta ile de görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ve 1 saat 15 dakika süren ziyarette Yıldırım'a, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ile Naci Bostancı da eşlik etti.