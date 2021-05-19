Yıldırım'da 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
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Yıldırım'da 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı

Yıldırım'da 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Yıldırım Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Yıldırım'daki 19 Mayıs kutlamaları, sabah 09.00'da Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Kampüsü'nde düzenlenen faaliyetlerle başladı. Salgın tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen programa Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas, akademisyenler, öğrenciler ve Yıldırım Belediyesi personeli katıldı. Mili mücadele ruhunun daima yaşatılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Elmas, "Atatürk'ün 19 Mayıs'ta başlattığı bağımsızlık hareketi Türk tarihinin dönüm noktalarındandır. Milli mücadele'nin hangi şartlarda, ne fedakarlıklarla kazanıldığını herkes bilmeli. Bugün bu ülkede bağımsız biçimde yaşamamızı sağlayan, başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından üniversite öğrencileri halatla binadan iniş ve kendi imkanlarıyla yaptıkları drone ile uçuş gösteri gerçekleştirdi. Program sonunda ise 20 kişilik öğrenci grubu, gençlik yürüyüşü yapmaları için Orhaneli Sadağı Kanyonu'na uğurlandı.

Yıldırım Belediyesi'nin kutlamalar için organize ettiği klasik araba konvoyu ve bando takımı da ilçe turu yaparak 19 Mayıs coşkusunu sokaklara taşıdı. 19 Mayıs konvoyunun sesini duyanlar pencere ve balkonlara koşarken, sokaktaki vatandaşlar da alkışlar ve bayraklarla konvoyun coşkusuna ortak oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Valilik tarafından Heykel Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törene katıldı. 19 Mayıs gösterilerini izleyip, vatandaşlarla sohbet eden Oktay Yılmaz, "19 Mayıs ruhu, bağımsız ve güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - BURSA

Yıldırım'da 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
Yıldırım'da 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı
Yıldırım'da 19 Mayıs coşkusu sokaklara taştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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