"Yıldırım Beyt-i Makdis Akademisi başlıyor

Başkan Oktay Yılmaz, "İlk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Kudüs'ü insanlarımıza anlatmak için Yıldırım Beyt-i Makdis Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Bu eğitim ile gençlerimiz ilk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Mescid-i Aksa'yı ve bu bölgede yaşananları yakından öğrenme imkanı bulacak."

Yıldırım Belediyesi'nin Kudüs ile ilgili farkındalığın artırılması ve bölgede yaşanan olayların tarihsel, dini, politik ve sosyolojik açıdan değerlendirilmesi amacıyla hayata geçirmiş olduğu "Yıldırım Beyt-i Makdis Akademisi" başlıyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılacak olan eğitim 14 Temmuz'da başlayıp 8 Eylül'e kadar sürecek. 5 hafta 10 oturumdan oluşan eğitime, pandemi kuralları kapsamında salon kapasitesinin yüzde 50'si kadar öğrenci alınacak.

Gazeteci/Yazar Taha Kılınç'ın anlatımıyla gerçekleştirilecek olan Yıldırım Beyt-i Makdis Akademisi'nde, "Coğrafya ve Mekanlar", "Şehir Olarak Kudüs", "Osmanlı'nın Dağılışı, Ortadoğu ve Filistin", "Modern Dönemde Yahudi-Arap Mücadelesi", "Arap-İsrail Savaşları", "Şahsiyetler", "Kudüs'ün Kaderini Değiştiren 4 Suikast", "İslam ve Batı Dünyasının Kudüs Politikaları", "Filistin'de ve Kudüs'te Güncel Durum", "Görev ve Sorumluluklarımız" konu başlıkları üzerinden eğitim verilecek.

10 oturumluk eğitim programının ardından katılımcıların eğitimle ilgili sınava tabi tutulacağını ve aralarından seçilen 3 gencinde Kudüs'e gönderileceğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Kudüs'ü insanlarımıza anlatmak için Yıldırım Beyt-i Makdis Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Bu eğitim ile gençlerimiz ilk kıblemiz ve ortak değerimiz olan Mescid-i Aksa'yı ve bu bölgede yaşananları yakından öğrenme imkanı bulacak. Eğitim sonunda da sınavda başarılı olan 3 gencimizi ilk kıblemize uğurlayacağız. Eğitim programının siz hemşehrilerim için istifadeli olmasını diliyor ve sizleri yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler