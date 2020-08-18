Yıldırım Belediyesi'nden eğitime destek Eğitimde kaliteyi yükseltecek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin faydalanacağı yurt alanlarının kazandırılması için kurumlar arası iş birliği gerçekleştiriyor.

Eğitimde kaliteyi yükseltecek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin faydalanacağı yurt alanlarının kazandırılması için kurumlar arası iş birliği gerçekleştiriyor.

Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapan Yıldırım Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma meselesine çare bulmak için harekete geçti. İlçedeki en önemli yükseköğretim kurumu olan Bursa Teknik Üniversitesi ile ortak projeler üreten Yıldırım Belediyesi'nin, üniversiteye kazandırılacak yurt alanlarının plan ve proje çalışmalarını üstleneceği iş birliği çerçevesinde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ağırlayarak yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yıldırım'a hizmet eden bütün kuruluşların maksadının ilçeye değer katmak olduğunu vurgulayan Oktay Yılmaz, "Çalışma ve hizmet alanlarımız farklı olsa da hepimizin amacı Yıldırım'ın geleceğine, ülkemizin yarınlarına ve yaşam kalitesine katkı sunmaktır. Hepimizi buluşturan çatı, 750 bin nüfusuyla Türkiye'nin birçok ilinden büyük olan Yıldırım şehrine hizmet etme arzusudur. Yıldırım'da hizmet etmek fedakarlık gerektiren bir çalışma istiyor. Bu noktada gençlerimize destek olmak ve barınma ihtiyaçlarına cevap vermek adına hayata geçirilecek yurt alanlarının sağlanması noktasında belediye olarak gerçekleştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda çalışmanın plan ve proje kısmını üstleniyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ilçemize eğitim görmek için gelen ancak barınma problemi yaşayan öğrenci kardeşlerimizin bu sorununu ortadan kaldırmak adına üzerimize düşeni gerçekleştireceğiz. Ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerimizin her zaman yanındayız. Bu sayede öğrenci kardeşlerimizin önemli bir ihtiyaçlarına cevap vermiş olacağız" dedi.

Kandemir, üniversite bünyesine kazandırılacak öğrenci yurtları için plan ve proje desteği sağlayan Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA