Yıldırım Belediyesi Minikler Serbest Güreş Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet Kupası'nda 2'nci oldu.

Turnuvaya 1'i Bulgaristan, 2'si Balıkesir'den olmak üzere toplam 14 takımdan 152 sporcu katıldı. Yıldırım Belediye Spor Kulübü takımı aldığı 150 puanla turnuvada 2'nci oldu.

SPOR KENTİ KİMLİĞİ

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım ilçemiz tarih, sanat ve kültür kenti olduğu kadar aynı zamanda bir spor kentidir. Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin spor kenti kimliğini güçlendirmek ve 7'den 70'e herkesi sporla buluşturmak için önemli yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini hamdolsun görmeye başladık. Sporcularımız ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılarak ilçemizi temsil ediyor. Yıldırım'ın adını tüm dünyaya duyurmak için ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Göğsümüzü kabartan başarılarından dolayı sporcularımıza teşekkür ediyor ve 6 ay gibi kısa bir sürede yarışmaya hazırlanıp 'Yıldırım Belediyesi Minikler Serbest Güreş Atatürk'ü Anma ve Cumhuriyet Kupası'nda ilçemizi temsil eden sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyorum. Yıldırım'ı sporda marka kent yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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