Yıldırım Belediyesi, Bursalı Âşık Yunus'u düzenlediği program ile andı

YILDIRIM, BURSA (Bültenler) - Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım İlçe Müftüsü İbrahim Halil Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Bilal Kemikli'nin yaptığı panelde Prof. Dr. Mustafa Kara ve Yazar Mustafa Özçelik, Âşık Yunus üzerine konuştu. Panelin ardından Âşık Yunus'un daha önce bestelenmemiş şiirlerinden oluşan ilahi dinletisi ile misafirlere unutulmaz dakikalar yaşatıldı.

"DEĞERLERİMİZİ TANITACAĞIZ"

Yıldırım Belediyesi olarak, Âşık Yunus'u anmak, anlamak ve Bursalılara tanıtmak için 'Âşık Yunus Paneli ve İlahi Dinletisi' programını gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "15'inci asırda Bursa'da yaşayan Âşık Yunus, Emir Sultan'a mensup Kübrevi dervişlerinden biridir. Yunus Emre ilahisi olarak bilinen ve bestelenen birçok şiir Âşık Yunus'a aittir. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak Bursalı Âşık Yunus'u gelecek nesillere doğru aktarabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belediyemiz tarafından, Âşık Yunus'un daha önce bestelenmemiş 13 şiirinden oluşan 'Âşık Yunus İlahileri' adıyla bir albüm yaptırıldı. Bugünde çok önemli hocalarımızdan Âşık Yunus'u dinleme imkânı bulduk. Yıldırım Belediyesi olarak bizi biz yapan değerlerimizi tanıtmak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Programın sonunda Yıldırım Belediyesi tarafından katılımcılara Âşık Yunus'un daha önce bestelenmemiş şiirlerinden oluşan albüm ve 'Bursa'nın Yunus'u Âşık Yunus' kitabı dağıtıldı.

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