Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
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Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türkiye Cumhuriyeti 20'nci Başbakanı Yıldırım Akbulut, TBMM'de ve Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki olay damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene geldiği sırada Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçmesi dikkat çekti.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, kalp rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Akbulut için ilk tören bugün TBMM'de düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, grup başkanvekilleri, eski ve yeni milletvekilleri ile Akbulut'un ailesi katıldı. Cenaze tören mangası tarafından platforma getirilirken Yıldırım Akbulut'un özgeçmişi okundu. Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Ardından Akbulut'un cenazesi kortej eşliğinde top arabasına taşındı.

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE NAMAZINA KATILDI

Meclis'teki törenin ardından Akbulut'un cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri katıldı.

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

"TEVAZUDAN HİÇ SAPMADI"

Cenaze namazının kılınmasının ardından Erdoğan, bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Şu anda musalla taşında Yıldırım Akbulut Beyefendiyi ebedi aleme, ahirete uğurlamak üzere cenaze namazını kılmış bulunuyoruz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Yıldırım Bey, malum devletin birçok kademelerinde değişik görevleri oldu. En son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda beraber çalıştık. Tabii Yıldırım Beyin gerçekten en büyük özelliği tevazu idi, mütevazı idi; bu tevazuundan hiç bir an sapmadı. Düşüncelerini, bütün tecrübelerini bizlerle istişare konseyinde paylaşmak üzere kendisinden gerçekten çok istifade ettik. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ailesine sabırlar diliyorum. Tüm milletimize bu noktada sabırlar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

DEVLET MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Erdoğan'ın konuşmasından sonra dua edildi. Akbulut'un cenazesi top arabasına taşınırken, Erdoğan yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Akbulut'un cenazesi Devlet Mezarlığında toprağa verildi.

Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken olay! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti

CENAZEDE DİKKAT ÇEKEN AN

Öte yandan Eski Başbakan Yıldırım Akbulut'un cenazesine damga vuran olay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına geldiği sırada Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçmesi dikkatleri çekti.

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