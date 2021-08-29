Yıldırım, 30 Ağustos'u kutladı
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Yıldırım, 30 Ağustos'u kutladı

Yıldırım, 30 Ağustos'u kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Büyük Taarruz ile Türkiye'nin bağımsızlığı yolunda mücadele eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, "Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzun yıl dönümünü büyük bir gururla bir kez daha kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin kıvanç dolu dönüm noktalarından biri olan bu zafer göstermiştir ki, küllerinden doğan ulusumuz, zalimlere asla boyun eğmeyecek, sonsuza dek bağımsız ve bir arada yaşayacaktır. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı korumak, cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza rehber olan Atatürk ilkelerini sonsuza dek kararlılıkla sürdürmek, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartarak gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin en asli görevidir. Ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, bu uğurda mücadele eden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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