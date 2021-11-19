Yılda 7 Milyon Kişiye Kanser Taraması Yapılıyor (19.11.2021)

Sağlık Bakanlığı kanseri erken teşhis etmek için Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezilerinde (KETEM) ücretsiz taramalar gerçekleştiriyor.

Yılda ortalama 7 milyon vatandaşımız Meme, Serviks (Rahim Ağzı) ve Kolorektal (Kalın Bağırsak) kanser türlerine karşı taranıyor.

Sağlık Bakanlığı tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen taramalarla herhangi bir organ kanserini henüz bir şikayete neden olmadan ve belirti vermeden ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Çok sayıda insan bu sayede erken teşhis edilerek sağlığına kavuşuyor.

Taramalar; KETEM, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçları da dahil olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor. Kırsalda yaşayan vatandaşlar ve dezavantajlı gruplara mobil tarama araçları ile tarama hizmeti veriliyor.

Taramalar sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunanlar 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkiklerinin yapılması sağlanıyor.

2004 yılında 11 KETEM ile başlanan tarama çalışmalarına, 42'si Mobil Kanser Tarama aracı olmak üzere toplam 331 Kanser Tarama Merkezi ile devam ediliyor.

Merkezlerde, 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi, 2 yılda bir mamografi tetkiki ile Meme Kanseri taraması yapılıyor.

Tarama kapsamında çekilen mamografiler merkezi raporlama sistemi ile değerlendiriliyor ve en geç 10 gün içerisinde sonuç veriyor.

30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA ve Smear Testi ile Serviks kanseri taraması yapılıyor.

50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) ile birlikte Kolorektal Kanser Taraması yapılıyor ve 10 yılda bir de kolonoskopi öneriliyor.

Pandemi sürecinde de, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulunun hazırlamış olduğu rehber doğrultusunda gerekli önlemleri alarak kanser taramalarına devam ediyor.

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