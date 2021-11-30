Yılbaşı yaklaştıkça vatandaşlar yeni yıl kutlamaları için de heyecanlanıyor. Birçok kişi yeni yıl kutlama planları yapıyor. Ama akıllarda "Yeni yıl kutlamalarında kısıtlama var mı?" sorusu dolanıyor. Bu soru aynı zaman da gündemi de meşgul etmekte. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz yıl yılbaşında sokağa çıkma yasağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında koronavirüs vakalarını en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Fakat bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet