Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? 31 Aralık Perşembe sokağa çıkma yasağı var mı?

31 Aralık gecesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Yılbaşında nereler açık? Yılbaşında marketler açık mı?

Vatandaşların sokağa çıkma yasağı sebebiyle Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün? 31 Aralık Perşembe sokağa çıkma yasağı var mı? gibi sorular dile getiriyor. Detaylar haberimizde.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Koronavirüs nedeniyle yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelge detaylarında sokağa çıkma yasağı ile ilgili 31 Aralık saat 21.00'da başlayacak kısıtlamanın 4 Ocak Pazartesi günü sabah saat 5.00'te sona ereceği ifadeleri yer aldı…

YILBAŞINDA NERELER AÇIK?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.