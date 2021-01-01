Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi
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Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi

01.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:25
Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi

BURSA'da Mehmet Kabadayı, yılbaşında çiftliğindeki büyükbaş hayvanları süsleyip, onlara şapka taktı.

BURSA'da Mehmet Kabadayı, yılbaşında çiftliğindeki büyükbaş hayvanları süsleyip, onlara şapka taktı. Kabadayı'nın sosyal medyadan paylaştığı o anlara ilişkin görüntüler ilgi gördü.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Mehmet Kabadayı, yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, onları süsledi. Çiftliği de ışıklandıran Kabadayı, müzik eşliğinde yılbaşına hayvanlarıyla birlikte girdi. Kabadayı'nın o anlara ilişkin çekip paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.


Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi
Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi
Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi
Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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