Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi

BURSA'da Mehmet Kabadayı, yılbaşında çiftliğindeki büyükbaş hayvanları süsleyip, onlara şapka taktı. Kabadayı'nın sosyal medyadan paylaştığı o anlara ilişkin görüntüler ilgi gördü.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Mehmet Kabadayı, yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, onları süsledi. Çiftliği de ışıklandıran Kabadayı, müzik eşliğinde yılbaşına hayvanlarıyla birlikte girdi. Kabadayı'nın o anlara ilişkin çekip paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR