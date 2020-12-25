Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?

Yılbaşı tatili yeni yıl öncesinde 'Yılbaşı tatili ne zaman' sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında, yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak. Peki, Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?

Yılbaşı tatili yeni yıl öncesinde 'Yılbaşı tatili ne zaman' sorusu gündeme gelmeye devam ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında, yılbaşındasokağa çıkma yasağı olacak. Alınan yeni karara göre, 1 Ocak'ın resmi tatil olması ile birlikte 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak. 1 Ocak Cuma 2021 günü ise resmi tatil olacak. Kısıtlamadan avukatlar ve noterler muaf tutulacak.Peki, Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşında sokağa çıkma yasakları ne zaman başlıyor?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılbaşında sokağa çıkma yasakları, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre,sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma kısıtlamasını 31 Aralık Perşembe günü 21.00'dan 4 Ocak Pazartesi günü 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını belirtti. "Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç faaliyetlerini sürdürebilecektir. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malullüğü veya meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacaktır." diye de sınırlamanın kimleri kapsadığını belirrti.

Avukatlar ve noterler, kısıtlama sürecinde görev için dışarı çıkabilecek

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi, vekil, duruşma ve ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ile yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, görevlerine dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi.

Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek.