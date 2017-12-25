Yılbaşı Öncesi Cam Ağacı Uyarısı

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, yaklaşan yılbaşı öncesi vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu.



Her yılbaşında tanıdık manzaralar ortaya çıkarken, birçok fırsatçı ormanlardan çam ağaçlarını keserek para kazanma yoluna gidiyor. Bunun yanında evinde yılbaşı kutlamak isteyenlerin de sık başvurduğu çam ağacı kesme olayında, geleceğimiz olan ormanlarımız zarar görüyor. Bu konuda yılbaşı öncesinde bir uyarıda bulunan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "Yaklaşan yılbaşı sebebiyle vatandaşlarımızın kesinlikle orman ağaçlarını ve fidanlarını kesmemeleri, yılbaşında fidan ihtiyaçları olduğunda bizim fidanlığımızdan ücreti mukabil alabileceklerini bilmelerini istiyorum" dedi. - ESKİŞEHİR