Yılbaşı öncesi 117 ton sahte içki ele geçirildi

24.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:12

Mardin'in Savur ilçesinde, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi. Son dönemlerin en büyük operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 117 ton 800 kilogram sahte içki ele geçirildi.



Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Dereiçi Mahallesi'nde yasadışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği ihbarını alan ekipler, Z.S., F.G. ve M.E. isimli şahısların iş yerlerine operasyon düzenledi. Zanlıların iş yerlerinde yapılan operasyonda, tanklar ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 117 ton 800 kilogram sahte içki ele geçirdi.



Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan sahte içkiye el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan üç şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA