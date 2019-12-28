Yılbaşı kutlamaları nasıl başladı? 1 Ocak gününün anlamı ne? Noel'le farkı ne?
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Yılbaşı kutlamaları nasıl başladı? 1 Ocak gününün anlamı ne? Noel'le farkı ne?

Yılbaşı dünya genelinde, hemen hemen tüm toplumların aynı anda coşkuyla kutladığı bir gün. Günümüzde Miladi takvime göre 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denk gelen yılbaşı geleneklerinin kökeni aslında milattan çok daha öncesine dayanıyor. Kutlamalar da bir geceyle sınırlı değil.

28.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:12
Yılbaşı kutlamaları nasıl başladı? 1 Ocak gününün anlamı ne? Noel'le farkı ne?

dünya genelinde, hemen hemen tüm toplumların aynı anda coşkuyla kutladığı bir gün. Günümüzde Miladi takvime göre 31 gününü 1 Ocak'a bağlayan geceye denk gelen yılbaşı geleneklerinin kökeni aslında milattan çok daha öncesine dayanıyor. Kutlamalar da bir geceyle sınırlı değil.


MÖ 2000'li yıllarda Mezapotamya'da, ilkbahar ekinosundan sonra görülen ilk Yeni Ay, yeni yılın başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Günümüzde de Nevruz Bayramı olarak devam eden bu kutlamalar, bazı kaynaklara göre 4 bin yıl kadar önce, Babil'de 11 gün sürüyordu. Tanrı Marduk'un Tiamat'ı mağlup edişinden, kralların tahta çıkışına veya tekrar görevlendirilmesine kadar bir çok önemli gün de yılbaşına denk gelirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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