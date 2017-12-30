Yılbaşı Konserleri Haftasına Muhteşem Kapanış

2017'nin bitmesine sayılı günler kala müzik ve eğlencenin ritmini yükselten Ege Perla'da sahne alan son isim Fatma Turgut oldu.

Buzdan Şato, Değmesin Ellerimiz, Pembe Mezarlık, Dağılmak İstiyorum, Ağlamam Zaman Aldı gibi müzik listelerinde ilk sıralarda yer alan şarkılarından oluşan geniş repertuarıyla 2 saate yakın sahne alan güzel şarkıcıya hayranları da sık sık eşlik etti.

Yağmurlu havaya rağmen saatler öncesinde Ege Perla'da toplanmaya başlayan İzmirliler konser boyunca renkli dakikalar yaşadı.

Fatma Turgut'tan Yeni Yıl Hediyesi

Konsere katılan ve sevgilisiyle küs olan hayranlarından birinin telefonunu alıp karşı tarafı arayan Fatma Turgut onlar için özel bir de şarkı seslendirdi. Yeni yıl dileklerini sahneden sevenleriyle paylaşan güzel şarkıcı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençleri de kırmadı.

Yeni Yılda da "Hayatı Yerinde Yaşa"maya Devam…

Hafta başından beri müzik dünyasının en sevilen isimlerini ağırlayan Ege Perla ilk yılbaşı kutlaması yaptığı 2017'yi heyecanla tamamlarken, bu keyfi misafirleriyle de paylaşıyor. 2018'de de etkinliklere ara vermeden devam edecek olan Ege Perla, "Hayatı Yerinde Yaşa" mottosuyla misafirlerini ağırlamaya devam edecek.