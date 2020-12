Yılbaşı için tatlı tarifleri! En kolay, paratik yılbaşı tatlıları!

Birbirinden lezzetli yılbaşı tariflerini buradan bulabilirisiniz. Hem kolay hem de lezzetli yılbaşı tarifleri! Sufle tarifi, turta tarifi! mozaik pasta tarifi!

EN KOLAY YILBAŞI TATLI TARİFLERİ!

Mozaik pasta

400 gr petibör bisküvi

250 gr tereyağı/ erimiş

8-10 yemek kaşığı kakao

8 yemek kaşığı pudra şekeri

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı portakal reçeli/ taneli

Yapılışı;

Pedibör bisküvileri derin bir kasenin içerisine çok büyük parçalar olmayacak şekilde kırın. Bisküvileri un ufak etmemeniz önemli bir püf nokta. Bisküvilerin üzerine erimiş tereyağını, kakaoyu, pudra şekerini ve yumurtayı ekleyin. Her şeyi ekledikten sonra bir spatula yardımı ile bisküvileri çok kırıp ezmeden karıştırın. İlk karıştırmaya başladığınızda biraz fazla kuru ve katı gibi olsa da karıştırmaya devam ettikçe bisküviler kırılmaya başlayacak ve sıvı ile katı kıvam dengeli bir hal alacaktır. Sabırla karıştırdığınız taktirde her şey kıvamı güzel bir karışım haline geldiğinde son olarak suyundan süzülmüş portakal kabuğu reçelinden ekleyin ve yeniden karıştırın. Hafif sertleşen bir kıvam yakaladığınızda tezgahınızın üzerine uzunca bir streç film açın. Hazırladığınız harcı streç filmin üzerine aktarın. Elinizle mümkün olduğu kadar boşlukları dolduracak şekilde bastırarak hafif piramit formda şekil verin. Elinizin ısısı sayesinde kakao ve bisküvi arasındaki tüm boşluklar kolayca dolacaktır. Bu dokunuşları yaptıktan sonra streç filminizi yer iki tarafından harcın üstüne doğru kapatın. Kapattığınız tatlınızı yeniden elinizin ısısını kullanarak üçgen formda iyice şekillendirin. Hazırladığınız tatlınızı derin dondurucuda 1 – 1,5 saat boyunca saklayın. Tatlının içerisindeki her şey dondurucuda beklerken bağlanacak ve dilimlediğinizde üçgen üçgen parçalar çıkacaktır. Bekleme süresi dolan tatlanızı dilerseniz üzerine çikolata sos gezdirerek servis edebilirsiniz.

Sufle

200 gr bitter çikolata

2 adet yumurta sarısı

150 gr şeker

250 gr krema

250 gr süt

1/2 paket vanilya

70 gr un

20 gr nişasta

1 paket kabartma tozu

50 gr kakao

4 adet yumurta beyazı

1 yemek kaşığı şeker

Kaplar İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı – oda sıcaklığında

3-4 yemek kaşığı toz şeker

Servis İçin:

Pudra şekeri

3-4 yemek kaşığı krema

Yapılışı;

Çikolatanızı benmari usulü eritin, bir karıştırma kabı içerisinde şeker ve yumurta sarılarını iyice çırpın. Bu karışıma un ve nişastayı ekleyip çırpmaya devam edin. Süt ve kremayı bir sos tenceresinde karıştırarak kaynama noktasına getirerek ısıtın. Isınan karışıma bir paket toz vanilya ilave edip karıştırın. Isıttığınız krema ve süt karışımını çırptığınız yumurta sarısı ve şeker karışımınabir kepçe yardımı ile azar azar ekleyerek çırpın ve temperleyin. Sütü sürekli çırparak karıştırmanız önemli bir püf nokta. Tüm bu karışımı tekrar tencereye alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar kısık ateşte 10 dakika sürekli karıştırarak pişirin. Eriyen çikolatanıza kakaoyu ilave edip karıştırın. Kıvamı koyulaşan harcınızı ocaktan alın ve soğuk bir kaba aktarıp erittiğiniz çikolata kakao karışımını muhallebi kıvamındaki karışımı ekleyin ardından kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Kabartma tozunu en son eklediğinizde sufle çok daha iyi kabaracaktır. Yumurta beyazlarını bir kaşık şeker ile iyice kabarana kadar çırpın. Kar gibi kabaran yumurta beyazlarını diğer harcınıza azar azar ekleyerek dışarıdan içeri doğru karıştırın. Burada eğer tüm harcı hızlı bir şekilde karıştırırsanız sufleleriniz istediğiniz kadar yükselmeyecek, kabarmayacaktır. Sufle kaselerinizi oda sıcaklığındaki tereyağı ile yağlayın. Tereyağını bir fırça yardımı ile tabandan yukarı doğru şeritler oluşturarak yağlayın. Bu işlem suflenizin kabarırken daha hızlı ve rahat yükselmesini sağlar. Yağlama işlemi bittikten sonra kalıplarınızın içini şeker ile kaplayın. Hazırladığınız sufle harcını kaplarda bir ya da yarım parmak boşluk kalacak şekilde sıkın ve 180 derecede 11 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serperek, krema ile servis edin.

Kestane tatlısı

250 gram kestane

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su

4 damla limon suyu

Yapılışı;

Kestaneleri derin bir tencerede üzerini geçecek kadar suda 10 dakika haşlayın.

Haşlanan kestaneleri soyup ılınmaları için bir kenara alın.

Şerbet için şeker ve suyu bir tencerede arada karıştırarak kaynatın.

Kaynayan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Altını kıstığınız şerbete kestaneleri ilave edin.

15 dakika şerbetle birlikte pişirdiğiniz kestaneleri ocaktan alıp oda sıcaklığında soğuyana kadar bekletin.

Ardından buzdolabına kaldırdığınız tatlıyı 1 gece şerbette bekletin.

Elmalı tart tarifi

Yarım paket oda sıcaklığında tereyağı yada margarin (125 gr)

1 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 2 su bardağından 2 çorba kaşığı fazla un)

Elmalı Harç için:

4 adet orta boy elma (büyükse 3 adet yeterli)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzerine:

Pudra Şekeri

Yapılışı;

İlk olarak elmalı iç harcını hazırlayalım. Elmaların kabuklarını soyup rendeleyelim. Tarçını ve şekeri de ekleyip pişirelim ve ocaktan alıp soğumaya bırakalım.

Daha sonra tart hamurunu hazırlayım. Bir kapta yumurta, tereyağı, şekeri iyice elimizle karıştıralım. Kabartma tozu ve unu azar azar ekleyip ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. Hamuru 15 dk kadar dinlenmeye bırakalım.

Hamur ve iç harcını tart kalına yerleştirelim. Dinlenen hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça ayıralım. Kalan hamurdan orta boy borcam tepsisi yada tart tepsisi kadar oklava ile açalım. Yağlanmış tepsiye yerleştirip elmalı harcı döküp yayalım. Portakal büyüklüğündeki hamuru da açıp şeritler kesip üzerine koyalım.

Elmalı tartımızı pişirelim. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında kızarana kadar pişirelim.