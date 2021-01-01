Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
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Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi

01.01.2021 03:49 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:53
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi

ÇANAKKALE'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.'ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.

ÇANAKKALE'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.'ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.

Çanakkale'de 2020'nin son saatlerinde Sarıçay üzerindeki Atatürk Köprüsü'nde dörtlüleri yanık halde yolun ortasında bir otomobil bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen polis, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracın plaka sorgusundan sahibi Efkan K.'ye ulaştı. Polis, otomobili alması için Efkan K'yi aracın bulunduğu yere çağırdı. Bu sırada MOBESE kayıtlarının incelenmesiyle otomobili yolun ortasına bırakıp giden kişinin Efkan K.'nin oğlu E.K. olduğu belirlendi. Babasına ait otomobili alarak kısıtlama saatinde trafiğe çıkan E.K.'nin, benzini bittiği için otomobili köprü üzerinde bıraktığı anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede E.K.'yi yakaladı. 

BABANIN HES SORGUSUNDA POZİTİF OLDUĞU ÖĞRENİLDİOlay yerine gelen otomobilin sahibi Efkan K.'nin ise polis tarafından yapılan HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğu anlaşıldı. Karantinadaki Efkan K. bunun üzerine hemen evine gönderildi. Polis, otomobilde yaptığı aramada biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca buldu. Silahlar incelenmek üzere emniyete, otomobil ise bir çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü. E. K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada yapılan ölçümde 1.21 promil alkollü olduğu anlaşılan E.K.'ye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.

Olayın aydınlatılması yaklaşık 2 saat sürerken, polis ekipleri de 2020'den 2021'e Atatürk Köprüsü üzerinde görev başında girmiş oldu.


Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi
Yılbaşı gecesi benzini biten otomobili yolun ortasına bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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