Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada dikkat çeken detay! Hız göstergesi 180'de takılı kalmış
Aksaray'da yılbaşı yemeğinden dönen Ergül ailesinin otomobili, 2.43 promil alkollü olduğu tespit edilen Nuri Bal'ın kullandığı araçla çarpışmıştı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada Bal'ın kullandığı aracın hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı ortaya çıktı.
Yeni yılın ilk dakikalarında merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, Nuri Bal (60) idaresindeki Almanya plakalı otomobil, kent merkezinden Yeşiltepe beldesine seyreden İbrahim Ergün (47) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobiller hurdaya döndü. Kazada her iki sürücü ile birlikte İbrahim Ergün'ün aracında bulunan eşi Semiha Ergün, kızları Rumeysa Ergün (12), Sümeyra Ergün, Leyla Uğurlu (22) ile torunları Asel Uğurlu (3) hayatını kaybetti.
Feci kaza ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ergün ailesinin kent merkezinde oturan kızları Cennet Bülbül'e misafirliğe gittikleri, daha sonra ise Yeşiltepe beldesindeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Yeşilova beldesinde yaşayan diğer araç sürücüsü Nuri Bal'ın yapılan otopsisinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bal'ın aracının hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı öğrenildi.
Ergün ailesinin, kent merkezinde yaşayan kızları Cennet'in evinde yeni yılı kutladıktan sonra beldedeki evlerine çıkmak için yola çıktıkları ifade edildi. Aileden geriye 1 ay önce kızları Rumeysa'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı. Kazada yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.
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