Yılbaşı coşkusu Azka Otel'de yaşanacak - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılbaşı coşkusu Azka Otel'de yaşanacak

Yılbaşı coşkusu Azka Otel'de yaşanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bodrum'un gözde otellerinden Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel, yeni yıl heyecanını misafirlerine en güzel şekilde yaşatıyor.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'un gözde otellerinden Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel, yeni yıl heyecanını misafirlerine en güzel şekilde yaşatıyor.

Yılın 12 ayı hizmet veren Azka Otel, yılbaşı akşamı da sevilen sanatçıların sahnesiyle yeni yıla keyifle 'merhaba' diyecek. 'Geleneksel Azka Yılbaşı Geceleri'nde 31 Aralık akşamı sanatçı Cerem Onurluer sahne alacak. Misafirler, özel yılbaşı menüsü, fasıl dinletisi ve oryantal dans şovlarıyla yeni yılı eğlence dolu karşılayacak. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak'ta ise Kuşum Aydın, Azka sahnesinde performans sergileyerek, unutulmaz bir akşam yaşatacak. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title