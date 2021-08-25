Yılanların dansı böyle görüntülendi
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Yılanların dansı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yılanların dansı böyle görüntülendi Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken köylüler tarafından görüntülendi.

Yılanların dansı böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa çiftleşme dansı yaparken köylüler tarafından görüntülendi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kengerli köyünde patoza giden köylüler, yol kenarında çiftleşme dansı yapan yılanlarla karşılaştı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen köylüler, siyah renkli iki yılanın tarlada bulunan yol üzerinde çiftleşme dansı yaptıklarını gördü. Uzun bir süre çiftleşen yılanlar daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Yılanların dansı böyle görüntülendi
Yılanların dansı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhsin Taş

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