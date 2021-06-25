Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı
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Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Yaşam

Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı Otomobile giren yılanı vatandaşlar çıkardı Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobile giren yılan vatandaşlar tarafından yoğun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı

Otomobile giren yılanı vatandaşlar çıkardı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobile giren yılan vatandaşlar tarafından yoğun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Oltu'ya bağlı Esenyamaç köyünde gölet çalışması yapan Hafız Yıldız, otomobilinin lastiğine dolanan yılan Oltu ilçe merkezine kadar geldi. Yıldız market önünde alışveriş için markete girince yılan arabadan aşağı indiğini gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Otomobil oto yıkamaya götürülerek aracın altına tazyikli su tutuldu. Yılan tazyikli suyun ardından araçtan dışarı çıkarak bu defada bir kafenin önündeki deliğe girdi. Vatandaşlar yılan dışarı çıksın diye süt ve yumurta koydular, süpürge ile çekmek istediler, hortumla su basarak yaklaşık bir saatlik uğraştan sonra yılan girdiği delikten çıkarıp kova içerisine koyarak Oltu Çayı kenarına bıraktılar.

Otomobil Sahibi Hafız Yıldız Oltu Esen, "Yamaç köyü gölet çalışmalarında ölçüm yaptığım sırada otomobilimi ağacın altına çekmiştim. Yılan gelmiş arabamın tekerine girmiş. Oltu'ya geldim marketten alış veriş yaparken yılanı gören arkadaşlar haber verdi yılan inmiş tekrar geri girmiş sonra arabamı oto yıkamaya getirdim. Tazyikli suyla yılanı dışarı çıkardık ama hiç ummadığımız şekilde yılan duvar deliğinden içeri girdi oradan da çıkarıp doğaya saldık" dedi.

Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı
Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı
Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı
Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı
Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı
Yılanı deliğinden çıkarmak için yapmadıkları kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın

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