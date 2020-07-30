Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
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Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

Kahramanmaraş'ta besicilik yapan kişinin kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı yılan sokması sonucu telef oldu.

30.07.2020 19:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:24

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde yaşayan Hasan Horasan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle 6 yıl önce besi ahırı kurdu. Horasan'ın her biri 600-700 kilogram ağırlığındaki 3 büyükbaş hayvanı, son 3 ay içinde yılan sokması sonucu telef oldu. Hem güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi hem de veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde hayvanların yılan sokması sonucu telef olduğu belirlendi.

"6 YILDIR İLK KEZ KARŞILAŞIYORUM"

Besici Horasan, AA muhabirine, 6 yıldır besi ahırının olduğunu, yılan sokmasına ilk kez şahitlik ettiğini söyledi.
Çiftliği, devlet desteğiyle kurduğunu anlatan Horasan, son olarak 4 gün önce bir büyükbaş hayvanının yılan sokması sonucu telef olduğunu belirtti.

"3 AY İÇİNDE 3 HAYVANIMI YILAN SOKTU"

Horasan, "Son 3 ay içinde 3 hayvanımı yılan soktu. Yılan 3 metreydi. Kamerayı incelediğimizde görüntülerde yılan hayvanın bedenine dolanıyor ve zehirlenerek olduğu yere düşüyor." dedi.

Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
METİN: Hiç inanasım gelmedi
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