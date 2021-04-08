Yıkımı yapılan deniz canlıları müzesindeki mumyalanmış balıklar açık alanda kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yıkımı yapılan deniz canlıları müzesindeki mumyalanmış balıklar açık alanda kaldı

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Yıkımı yapılan deniz canlıları müzesindeki mumyalanmış balıklar açık alanda kaldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla önceki gün bir kısmı yıkılan Türkiye Deniz Canlıları Müzesindeki mumyalanmış balıklar, müzenin önündeki açık otoparka konuldu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından "izinsiz belediye alanı işgali" iddiasıyla önceki gün bir kısmı yıkılan Türkiye Deniz Canlıları Müzesindeki mumyalanmış balıklar, müzenin önündeki açık otoparka konuldu.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır biriktirerek mumyaladığı deniz canlılarını burada sergilediğini söyledi.

Balcı, müzenin belediye tarafından usulsüz olarak yıkıldığını savunarak, şöyle devam etti:

"Belgelerimiz olduğu halde 'Belge tanımıyorum.' diyen belediye tarafından yıkıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği belgeler, kira kontratımız var elimizde, onları bile tanımadı. 'Ben belediyeyim.' dedi ve yıktı. Yıkması benim için problem değil çünkü Kenan bugün var yarın yok ama Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde öğrencilerimiz, öğretmenlerinin verdiği dersleri yapıyor, denizlerimizde hangi canlılar var onları görüyor. Çocuklarımıza ve geleceğimize zulüm ettiler."

Balcı, balıkların mumyalanıp orijinalliğinden bir şey kaybetmediğini belirterek, "Biz bunları mumyaladık, çok uğraş verdik halkımız denizlerdeki değerleri görsün diye. Şu anda yağmur yağıyor, dün de güneş vardı, 10 gün böyle giderse bu hava şartlarında mumyalama işlemi bozulur, balıklar çöp olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Balcı, "Tek ümidimiz Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımız bu olaya el atsın. Beylikdüzü Belediyesi birçok yerde arazileri başkasına hediye edip çay bahçesi, kafeterya yaptırıyor, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni yıkmaya geliyor. Kira kontratımız var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği evraklar var. Çocuklarımızın hatırı için müzeye sahip çıkılmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yıkımı yapılan deniz canlıları müzesindeki mumyalanmış balıklar açık alanda kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:16:01. #1.16#
title