Yıkılan binaların içindeki kediler son andı kurtarıldı

Yıkılan binaların içindeki kediler son andı kurtarıldıTEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa belediyesi ekiplerinin kamulaştırılan eski dükkanların yıkımı sırasında bir vatandaşın bir binanın içerisinde anne ve yavru kedilerin olduğunu söylemesi üzerine yıkım durdurularak anne kedi ve 4 yavrusu...

Yıkılan binaların içindeki kediler son andı kurtarıldı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa belediyesi ekiplerinin kamulaştırılan eski dükkanların yıkımı sırasında bir vatandaşın bir binanın içerisinde anne ve yavru kedilerin olduğunu söylemesi üzerine yıkım durdurularak anne kedi ve 4 yavrusu kurtarıldı

Merkez Süleymanpaşa Belediyesi, Hükümet Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan yaklaşık sıralı 10 eski işyerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin olmasını değerlendirerek bu sabah iş makineleri ile yıkımına başladı. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, yıkım sürerken, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli Adil Işık, telaşla yıkım alanına gelerek ekiplere, "Burada içeride anne kedi ve 4 yavrusu var. Ben bunları iki yıldır besliyorum. Onları kurtarmamız lazım" dedi.

YIKIM DURDU ANNE VE YAVRULARI KURTARILDI

Bunun üzerine yıkımı yapan ekiplerden sorumlu meclis üyesi Aytaç Eriz, talimat vererek yıkımı durdurdu. Kedileri besleyen Adil ışık ve belediye barınak görevlileri, önlem için binanın etrafına çevrilen demir saç bariyerleri söküp içeri girdi. Bu sırada anne kedi açılan aralıktan çıkarak kaçtı. Ekipler ise içeride yaptıkları arama da 4 yavru kedi kurtarılarak hayvan barınağına götürdü.

Adil Işık, beslediği kedilerin ölümden kurtarılmasına sevindiğini belirterek, "Bunlar sokak hayvanları. Ben buraya yakın oturuyorum. Bunları iki yıldır besliyordum. Ben vefa destek hattında çalışıyorum. Kızım aradı yıkım olduğunu ve kedilerin yıkım yapılan binanın içerisinde kaldığını söyeyince çıkıp hemen buraya geldim. Buradaki yetkililere durumu bildirdim. Yıkım durruldu ve kediler kurtarıldı" diye konuştu.

Kedilerin kurtarılmasında sonra yıkıma devam edildi.

Kaynak: DHA