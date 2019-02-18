Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Para Çıktı

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren halı ve eş eşyası yıkama tesisine temizlenmesi için verilen yorganın içinden para çıktı. İşletme sahibinin paraları teslim ettiği müşterisi büyük sevinç yaşadı.

İşletmenin sahibi Mehmet Oğuz, gelen telefon üzerine bir müşterinin temizlenmesini istediği yorganları teslim aldı.

Yorganları, İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yıkama tesisine getiren Oğuz, burada son kontrolleri yaptı. Oğuz, bu esnada yorganın içinde para olduğunu fark etti.

Oğuz'un poşet içindeki paralarını teslim ettiği müşteri, büyük sevinç yaşadı.

İşletme sahibi Mehmet Oğuz (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 yıldır Afyonkarahisar'da halı yıkama hizmeti verdiklerini söyledi.

Cumartesi günü bir müşterisinin halı ve yorganlarını yıkanması için kendilerine verdiğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Pazar günü iş yerimiz kapalıydı. Pazartesi günü yıkamadan önce yorganı kontrol ettiğimizde poşetin içindeki paraları gördüm. Hemen müşterimizi aradım. Çok memnun oldular. Götürüp bizzat parayı teslim ettim. Bu tür olaylar daha öncesinde çok oldu. Isparta halısının içerisinden yüklü miktarda bilezik, altın, ziynet çıkmıştı. Onları da teslim etmiştim. Helalinden elimizden geldiğince paramızı kazanıyoruz. Paranın sahibi, paranın bizde olup olmadığından şüphe etti. Belki bizden şüphe etti. Çünkü cumartesi günü alındı, pazar günü iş yerimiz kapalı. Bu sabah kontrol ettiğimizde paranın bizde olduğundan emin olunca şaşırdı sevindi."

Kaynak: AA