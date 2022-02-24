Yiğit Kirazcı diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. FOX ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Azra karakterine aşık olan Yıldırım'ın diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Yiğit Kirazcı diziden ayrıldı mı? Evlilik Hakkında Her Şey Yıldırım diziden çıktı mı?

YİĞİT KİRAZCI DİZİDEN AYRILDI MI?

Yiğit Kirazcı'nın oynadığıı Yıldırım karakterinin 20. bölümde, Azra'yla telefon konuşması dikkat çekmişti. Azra'nın affetmemesi ardından zor zamanlar geçiren Yıldırım'ın dizi kadrosunda ayrılacağı bildirildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, ''Senaryo gereği dizinin Yıldırım'ı Yiğit Kirazcı diziye veda edecek.'' dedi.

YİĞİT KİRAZCI KİMDİR?

Yiğit Kirazcı,1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Burhaniyeli olan Kirazcı, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümü mezunudur.

Üniversite yıllarında modellik yaptı, reklamlarda oynadı. Oyunculuk eğitimi aldı. Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor dizileri ile izleyicinin gönlünü fethetti. Başarılı genç oyuncu başrollerinde yer aldığı "Baba Nerdesin Kayboldum" filmiyle büyük bir uluslararası başarıya imza attı. Uluslararası Milano Film Festivali'nde "Yabancı Film" kategorisinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Ardından çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alarak adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu başarılı işlere imza atarak kariyerine devam etmektedir.

Yiğit Kirazcı'nın Oynadığı Diziler

Yüzleşme/ Levent/ 2019

8. Gün/ Ahmet/ 2018

Seni Kimler aldı/ Barış/ 2017

Seviyor Sevmiyor/ Tuna/ 2016

Güllerin Savaşı/ Mert/ 2014-2015

Vicdan/ 2013

Sudan Bıkmış Balıklar/ 2012

Mavi Kelebekler/ Kosta/ 2011

Son Tercih/ Teoman/ 2007

Yiğit Kirazcı'nın Oynadığı Filmler

İyi Oyun/ Özer/ 2018

Baba Nerdesin Kayboldum/ Ali/ 2018

Tabula Rosa/ Sinan/ 2015

Cin Geçidi (Kısa Film)/ 2008

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