Kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Yiğit Bulut cenaze namazı ne zaman nerede kılınacak?

YİĞİT BULUT NEDEN ÖLDÜ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut 53 yaşında hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." dedi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

İstanbul'da bir hastanede kanser tedavisi gören ve durumu kötüleşen Yiğit Bulut'u geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ziyaret etmişti.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğan Yiğit Bulut, gazeteci ve ekonomi yorumcusu kimliği ile biliniyor. Galatasaray Lisesi'nde ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden mezun oldu, ardından Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

Medya kariyerine Kanal 6, Kanal E ve CNN Türk gibi televizyon kanallarında ekonomi yorumculuğu yaparak başlayan Bulut, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye konularında köşe yazarlığı yaptı. Ayrıca "Parametre" ve "Finans Analiz" programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2009 yılında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi, 2012 yılında bu görevden ayrıldı. Daha sonra Star Medya Grubu'nda çalışmış ve 24 TV'nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2013 yılında Başbakanlık Başdanışmanı olarak atanan Bulut, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı oldu. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı.

Özel hayatında, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek'in kızı ve Kanal D spikerlerinden Şule Zeybek ile 2000 yılında evlenmiş, 2010 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ahmet Yiğit adında bir oğlu bulunuyor.

YİĞİT BULUT CENAZE NAMAZI NE ZAMAN NEREDE KILINACAK?

Yiğit Bulut cenaze töreni detayları henüz açıklanmadı.