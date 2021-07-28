Yiğit Akü'den uzun ömürlü-yüksek performanslı 'Lityum İyon Batarya'
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Yiğit Akü'den uzun ömürlü-yüksek performanslı 'Lityum İyon Batarya'

Yiğit Akü'den uzun ömürlü-yüksek performanslı 'Lityum İyon Batarya'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yiğit Akü, Ar-Ge ve inovasyon ürünü olarak geliştirdiği uzun ömürlü lityum iyon batarya Distalong'u Türkiye pazarına sunduğunu açıkladı.

Yiğit Akü, Ar-Ge ve inovasyon ürünü olarak geliştirdiği uzun ömürlü lityum iyon batarya Distalong'u Türkiye pazarına sunduğunu açıkladı. Elektrikli araçlara özel olarak 12V-400V arasında, istenilen kapasite ve ölçülerde projeye özel olarak üretilen ürünler, kesintisiz kullanım ve yüksek performans imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Distalong'un golf araçları, forklift, transpalet, temizlik makinaları, enerji depolama sistemleri gibi birçok alanda kullanılabileceği belirtildi.

BATARYA TEKNOLOJİSİ VE GÜVENLİ YAPISI İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Açıklamanın devamında, "Ürün, farklı kimyasal bileşenler üzerine yapılan Ar-Ge çalışmaları, malzeme karakterizasyonu ile ilgili son teknoloji laboratuvar altyapısı, üretim tesisi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümündeki alt yapısı ile geliştirildi. Yiğit Lityum İyon Batarya, sunduğu avantajlar ve güvenli yapısı ile nihai tüketici tarafından tercih ediliyor. Lityum iyon bataryalar, ağırlıklarına ve boyutlarına oranla yüksek enerji sağlayabilme avantajı sayesinde gün geçtikçe tüm dünyada kurşun asit akünün yerini almakta olduğu söylendi.

YETKİN SATIŞ SONRASI SERVİS İMKANI

Yetkin satış sonrası servis ekibi ile müşterilerinin her an yanında olan Yiğit Akü, pazara sunduğu lityum iyon bataryaları ve hizmet kalitesi ile beğeni topluyor. Yüksek enerji ve güç yoğunlukları ile diğer şarj edilebilir pillere göre ağırlık ve boyutsal olarak da daha avantajlı oldukları ifade edildi.

HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ VAR

Uzun kullanım ömrü sunan lityum iyon bataryalar bakım gerektirmiyor. Mola ve çalışılmayan zamanlarda hızlı şarj özelliği ile 7 gün 24 saat kullanım imkanı olduğu dile getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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