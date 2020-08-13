Yığılca'da kız öğrenci yurdu tamamlanmak üzere DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Yığılca Kız Öğrenci Yurdu tamamlanmak üzere. Yurdun kaba inşaatı biterken, ince çalışmalar başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Yığılca Kız Öğrenci Yurdu tamamlanmak üzere. Yurdun kaba inşaatı biterken, ince çalışmalar başlatıldı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yığılca Kız Öğrenci Yurdu çalışmalarında sona gelindi. Yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmek üzere tüm hızla çalışmalar yapılırken, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, devam eden inşaatta incelemelerde bulundu. Yığılca Kız Öğrenci Yurdu inşaatında yapılan son çalışmaları inceleyen Müdür Yiğit, Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz'dan inşaat hakkında bilgiler aldı. - DÜZCE Kaynak: İHA