Yığılca'da 10 dönüm fındık bahçesi yandı Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında, 10 dönümlük fındık bahçesi zarar gördü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan yangında, 10 dönümlük fındık bahçesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Güney Köyü'nde yaşayan Erol Akça'ya ait fındık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarına vatandaşların da katıldığı yangında, yaklaşık 10 dönümlük fındık bahçesi ile 5 dönüm genç orman ve makilik alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA