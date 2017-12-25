Yığılca Belediye Başkanı Kent Merkezine Tarihi Çeşmeler Koydurttu

DÜZCE(İHA) – Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, ilçede belli noktalara tarihi dokuyu anlatan tarihi çeşmeler koydurttu.



Yığılca'da çalışmalar dur durak bilmiyor. Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in göreve gelmesi ile adete şantiye havasına bürünen ilçe, Başkan Yiğit ile birlikte büyük bir atılım kazandı. Önceki çalışmalarında tarihi çeşme, konak ve camilerin restorasyonunu üstlenen Başkan Yiğit, bu çalışmalara paralel olarak ilçenin önemli noktalarına halkın ihtiyaçlarına yönelik tarihi çeşmeler kurdurtuyor. Tarihi Selçuklulara kadar uzanan Yığılca'da gerçekleştirilen çalışmalarda bu ayrıntı göz ardı edilmiyor. Her türlü çalışmada Selçuklu ve Osmanlı mimarisi birinci öncelik olarak düşünülüyor.



Çalışmalar hakkında bilgiler veren Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit; "Bilindiği üzere ilçemizin tarihi geçmişi Osmanlıyı aşıp Selçuklu dönemine kadar gidiyor. Biz atalarımızın mirası olan bu topraklarda onların hatıraları üzerinde yaşıyoruz ve hatıralarını yaşatıyoruz. Bu güne kadar ki çalışmalarımızın bir bölümünde ilçemizdeki tarihi çeşme, konak, camilerimizin onarımını üstlenmiştik. Kapsamlı olarak bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun yanında ilçemizi görsel açıdan da zenginleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin dört bir köşesine yaptığımız yapay şelalelerin ardından, şimdi de tarihi dokumuza uygun olarak Selçuklu mimarisini baz alarak tarihi çeşmelerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Çeşmelerimi belirlediğimiz farklı alanlarda konumlandırmaya başladık. Sırasıyla belirli sokak ve mahallelerimize yerleştireceğiz. Biliyoruz ki bu tarihi çeşme çalışmamız ilçemize hem görsel açıdan bir değer katacak, hem de halkımızın ihtiyacına cevap verecek yararlı bir çalışma olacak. Tüm hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DÜZCE