DİYARBAKIR - Yetiştirme yurdunda başlayan resim tutkusunu 45 yıldır devam ettiriyor
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DİYARBAKIR - Yetiştirme yurdunda başlayan resim tutkusunu 45 yıldır devam ettiriyor

Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel
DİYARBAKIR - Yetiştirme yurdunda başlayan resim tutkusunu 45 yıldır devam ettiriyor

Diyarbakırlı 52 yaşındaki kütüphane memuru Mehmet Şerif Alpşen, yetiştirme yurdunda başlayan resim tutkusunu 45 yıldır sürdürüyor.

Diyarbakırlı 52 yaşındaki kütüphane memuru Mehmet Şerif Alpşen, yetiştirme yurdunda başlayan resim tutkusunu 45 yıldır sürdürüyor.

Çermik ilçesine bağlı Bintaş köyünde yaşayan ve köyün ilkokulunda kütüphane memuru olarak görev yapan Alpşen, acı dolu yaşamını yaptığı resimlerle gidermeye çalışıyor.

Alpşen, 6 yaşında babasını kan davası nedeniyle kaybetmesi sonucu güvenlik gerekçesiyle kardeşiyle yetiştirme yurduna yerleştirildi. Alpşen, 25 yaşında annesini, 32 yaşında da eşini trafik kazasında kaybetti.

"Benimle ayını kaderi paylaşıyorlar." dediği 2 kızıyla yaşayan Alpşen, karakalemle Selahaddin Eyyubi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tarihi şahsiyetler ve sevdiği insanların portrelerinin yanı sıra manzara ve tarihi konuları da resmediyor.

"Rahmetli annemin resmini yaptım"

FETÖ'nün darbe girişimine karşı 15 Temmuz gecesi sergilenen kahramanlık destanını anlatan çalışma için emek veren Alpşen, "İlk olarak kömür parçasıyla rahmetli annemin resmini yaptım. Annemin elbisesini, yazmasını, yanında kendimi çizdim. Elinde bir tas su bana verişini çizdim." dedi.

Daha sonra köyüne döndüğünü, annesine kavuştuğunu fakat onu trafik kazasında kaybettiğini anlatan Alpşen, teyzesinin kızıyla evlendiğini, eşinin de Çermik'ten Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini, kızlarının yaralandığını söyledi.

Kalemlerin kendisi için çok değerli olduğunu kaydeden Alpşen, şöyle devam etti:

"Kalem beni, duygularımı anlatıyor. İçimdeki özlem de resimlere yansıyor. Resimlere çoğu zaman duygusallığımdan dolayı ara veriyorum. Bazı resimler 15 gün sürüyor, normal zamanda 2 ya da 3 günde bitiyor. Elimden geldiğince daha güzel resim yapmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar 1172 resim yaptım."

DİYARBAKIR - Yetiştirme yurdunda başlayan resim tutkusunu 45 yıldır devam ettiriyor
DİYARBAKIR - Yetiştirme yurdunda başlayan resim tutkusunu 45 yıldır devam ettiriyor
DİYARBAKIR - Yetiştirme yurdunda başlayan resim tutkusunu 45 yıldır devam ettiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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