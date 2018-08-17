Yetimlerin Annesi de Babası da Kaymakam Oldu

Mardin Yeşilli ilçesinin genç Kaymakamı Ömer Bilgin 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında yüze yakın yetim çocuğunu sahiplendi. Kaymakam Bilgin, yetim çocukları Trabzon gezisine götürerek sevindirdi. Kaymakam Bilgin ve ilçe yöneticileri bir yıl boyunca yetim çocukların ailesi oldu.

Yetim çocukları kendi evladı gibi sahiplenen Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin hazırladığı proje ile çocukların yıl boyunca doğum günlerinde, bayramlarda ve hafta sonları yalnız bırakmadı. Devletin sıcak yüzü baba şefkati ile yetim çocukların yanında yer alan Kaymakam Bilgin ve ekibi okullar açılmadan ailesi ile tatil yapan her çocuk gibi 4 gün boyunca evlatlarını alıp Karadeniz turuna çıktı.

Bir yıl boyunca Kaymakam Bilgin ve ekibini aile edinen çocuklar tatilde denizle buluştu, yeni arkadaşlar edindi, doğa yürüyüşü yaparak gönüllerince eğlendi. Mardin'in Yeşilli ilçesinden giden yüze yakın yetim öğrenci 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında Trabzon'da 4 gün boyunca misafir oldu. Yeşilli Kaymakamı ve aslen Sürmeneli olan Ömer Bilgin'in desteği ile gerçekleşen etkinlikte çocuklar ve öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Kaymakam Bilgin çocukların inanılmaz mutlu olduğunu belirterek, onların ailesi olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kaymakam Bilgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde sürdürülen Güneydoğu ile Karadeniz arasında kurulan kardeşlik köprüleri gönül dostluklarının pekişmesi noktasında bu tür etkinlikler çok anlamlı ve değerli diyerek, "Bizlere bu anlamda her zaman destek olan kardeşlik projeleri koordinatörü değerli Ahmet Külekçi'ye de teşekkür ediyorum. Çok önemli emeği ve katkıları var. Bu anlamlı buluşmalar mutlak suretle devam etmeli. Bizler üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu çocuklar artık bizim çocuklarımız ve bizde ailecek çocuklarımızla birlikte tatile çıktık" dedi. - MARDİN