Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi
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Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi

22.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:26
Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığınca yürütülen Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi ile yetim ve öksüz çocukların yüzleri güldürülmeye devam ediliyor.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığınca yürütülen Yetim Gülerse Dünya Güler Projesi ile yetim ve öksüz çocukların yüzleri güldürülmeye devam ediliyor.

İhtiyaç sahibi 10 yetim ve öksüz çocuğa kurulan çocuk odası takımı, bilgisayar ve çeşitli oyuncaklar ile kitabın yer aldığı çocuk odalarının açılışını gerçekleştiren Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'ya Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan eşlik etti.

Kaymakam Mutlu, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 70 oda kurumu ile 190 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğun hayallerini gerçekleştirdiklarını belirterek, "Yaklaşık 900 bin lira bütçe harcanan projemiz ilçe genelindeki tüm yetim ve öksüzlerimizin hayalleri gerçekleşene kadar devam edecektir. Yetim ve öksüzlerimiz bizim en hassas yanımız. Araban Kaymakamlığı olarak onların her isteklerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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