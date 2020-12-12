Yetim ailelere evlerinde kebap ikramı
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Yetim ailelere evlerinde kebap ikramı

12.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:58
Yetim ailelere evlerinde kebap ikramı

Adıyaman'da daha önce karantinaya alınan kişilere evlerinde kebap ikram eden esnaf bu kez yetim aileleri yalnız bırakmadı.

Adıyaman'da daha önce karantinaya alınan kişilere evlerinde kebap ikram eden esnaf bu kez yetim aileleri yalnız bırakmadı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde daha önce korona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan yardıma muhtaç ailelere kebap ikramı yapan bir esnaf, şimdi de her gün bir yetim aileye kebap ikram ediyor. İşyerinde hazırladığı karışık ızgaraları her gün bir yetim aileye evinde teslim eden Kahtalı Esnaf Mustafa Aktaş, bu davranışıyla büyük takdir topluyor.

Mahalle muhtarları ile beraber tespit edilen yetim ailelere ulaştığını belirten Kebap Ustası Mustafa Aktaş, 23 gündür yetimler için başlattığı projesine gücünün yettiği kadar devam edeceğini söyledi.

Yetimlerin bize Allah'ın emanetleri olduğunu ifade eden Kebap Ustası Mustafa Aktaş, "Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kebap işi yapıyorum. Bundan evvel korona virüsten dolayı evden çıkması yasak olan karantinaya alınan ailelere kebap ikramında bulunduk. 2 ay sürdü bu projemiz. Şimdi ise 23 gündür yetim ailelere her gün bir ev olmak üzere tepside karışık ızgara ikram ediyorum. İnşallah bu projemize Allah'ın izni ile devam edeceğiz. İnsanlık olarak tüm yetim ailelere sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü onlar bize Allah'ın emanetleridir" dedi.

Yektim ve yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımlardan dolayı Mustafa Aktaş'a plaket verildi. - ADIYAMAN

Yetim ailelere evlerinde kebap ikramı
Yetim ailelere evlerinde kebap ikramı
Yetim ailelere evlerinde kebap ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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