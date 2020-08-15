Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu

YouTube'da yayınlanan programda yaşadığı zor günleri anlatan Yeşim Salkım, Hakan Uzan'la evliliğinden bahsederken "Evlendiğim gün 'Ben ne yaptım' dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım" dedi.

15.08.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:40

Son günlerde fenomen Murat Övüç'le olan tartışmasıyla gündemden düşmeyen Yeşim Salkım, YouTube'da yayınlanan Katarsis X-tra programına konuk oldu. Aile yaşantısından ve biten evliliğinden bahseden Salkım, samimi açıklamalarda bulundu.

"BEN HAKAN'IN GÖZÜNDE BİR EŞYAYDIM"

İkinci evliliğini yaptığı Hakan Uzan'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Yeşim Salkım,"Evlendiğim gün 'Ben ne yaptım' dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti. Her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi. Benim ailem de böyle yıkıldı. Kaç yaşınızda olursanız olun, eğer geçmişinizdeki yaralar kapanmamışsa çok derin izler bırakıyor. O yüzden ben de bunlardan ne kadar kaçtıysam hep yakalandım. Dedim ki bunun devamı gelecek ve burada bitecek" dedi.

Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu

"İLK HAYAL KIRIKLIĞIMI BABAMLA YAŞADIM"

Hayatta ilk hayal kırıklığını babası ile yaşadığını fakat ona kızgın ve kırgın olmadığını, hala babasını çok sevdiğini söyleyen sanatçı, "Babamla geçiremediğim zamana çok üzülüyorum" dedi. Yatağa mahkum olan babasını sık sık ziyaret ettiğini belirten Salkım, anne ve babasının boşanmalarına üzüldüğünü ve çok kızdığını da söyledi.

"MASAL OKUDUĞUM ÇOCUĞUN KARDEŞİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

14 yaşındayken bir kardeşinin olduğunu öğrendiğinden bahseden Salkım, sözlerine şöyle devam etti: "Babamın sahne aldığı bir gazino vardı. Biz de yazları oraya gidiyorduk. Ben de her akşamüstü çocukları toplayıp, onlara masal okuyordum, eğlendiriyordum. O sırada bir çocuk dikkatimi çekti. 3 buçuk yaşlarında, çok güzeldi. Annesi ile oturuyordu, aldım kucağıma. 'Ben akşamları çocuklara masal okuyorum, biraz gezdirebilir miyim?' dedim. Annesi de 'Tabi' dedi. Ben kardeşimi almışım kucağıma, bilmiyordum o zaman. Annesi ile de yakınlık kurdum tabii ki. 'Eşim Kıbrıs'ta asker' demişti bana. Her şey böyle başladı."

"BABAMI BİR KADINLA GÖRÜNCE ERKEKLERE OLAN İNANCIM KIRILDI"

"Bir gün babamın programı bittikten sonra ben her zamanki haylazlığımla demirlerde sallanıyorum. Bir film karesi gibidir o an gözümde hep. Hislerinize güvenin, hisleriniz size yanıltmıyor. Ben hissetmiştim bunu. Eğildim ve baktım. İki silüet tren raylarının kenarında konuşuyorlardı. O zaman kardeşim olduğunu anlamıştım. Sonra annem durumu öğrendi. Ben çok sevdim kardeşimi, annem de çok sevdi ve baktı. Sanırım erkeklere olan inancımın kırılması orada başladı. Orada şunu söyledim; 'Hiçbir erkeğin beni böyle üzmesine izin vermeyeceğim ve üzmeye kalkan her erkeği de bırakıp gideceğim."

Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Ben eşya gibi görüyordu

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sürekli çalışmak zorunda kaldığı için kızı Gizem'e doğduğu andan itibaren anneannesinin ve dayısının baktığını, bir annenin yerini hiçbir şeyin tutamayacağını söyleyen Salkım, çocuğunun anne ve babasından yoksun büyüdüğünü ve bu yüzden de kendisini hiçbir zaman affetmeyeceğini sözlerine ekledi.

Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Ben eşya gibi görüyordu

Yeşim Salkım, "Gizem'e her baktığımda hep bir tarafım yaralı olacak ve onun yaptığı her hatada benim payım olduğunu hatırlayacağım" dedi. Gizem'e maddi verdiği olanaklar dışında manevi hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen ve kendini suçlayan Yeşim Salkım, gözyaşlarını tutamayarak, o dönemlerde hatırladıklarını anlattı.

Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu
Haber Yorumları (5)
HAYRET: bu kadınıda ikide bir ısıtıp ısıtıp koyuyorlar onümüze hiç bir özelliği olmayan haber
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HACI TEYZE: nedense seviyorum bu kadını kendi halinde birisi bence
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
BİNGÜL TEYZE: Selam tatlım.
Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti Spor
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı 3. Sayfa
Taksici, aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı! Kovalamaca anı kameraya yansıdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı 3. Sayfa
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi Spor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor Ekonomi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı Spor
Galatasaray, Lemina ile Seri'yi yeniden gündemine aldı
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Duygu'nun şüpheli ölümünden sorumlu sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Başkasıyla olduysan seninle evlenmem
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Marmara'nın ortasında 3 gündür yardım bekleyen kişi, İDO kaptanı sayesinde kurtuldu
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Barcelona'da Quique Setien dönemi resmen sona erdi
Erdoğan'dan Merkel'in 'Oruç Reis' konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
Erdoğan'dan Merkel'in "Oruç Reis" konusundaki ricasına net tavır: Devam edeceğiz
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen 'dansözlü' yat partileri kamerada
İstanbul Boğazı'nda salgına rağmen "dansözlü" yat partileri kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
Yakıtı biten 'sahte gazeteci' yolu trafiğe kapattı, polise zor anlar yaşattı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
İkinci el araç satışında yapılan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayınlandı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastıyla bıçaklamadım
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekleri ortaya çıktı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Aşka gelen Hadise, Sibel Can'ın yeni şarkısıyla sevgilisine gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aamir Khan Cem Yılmaz Merve Boluğur Tamer Karadağlı
Spor Okan Buruk Caner Erkin Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Kaza Genç Ağustos Gaziantep
Şu an buradasınız: Şarkıcı Yeşim Salkım'dan Hakan Uzan itirafı: Beni eşya gibi görüyordu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 12:23:08. #1.15#
title