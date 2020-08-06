Yeşim salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övünç'ün anlaşması iptal edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeşim salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övünç'ün anlaşması iptal edildi

Yeşim salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övünç'ün anlaşması iptal edildi Murat Övünç sahneden indirildi, Yeşim Salkım sahneye çıkacak Ünlü şarkıcı Salkım'ın konserini tüm kadınlar ücretsiz izleyecek Antalya'da sahne aldığı bir mekanda ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'a hakaret eden sosyal medya...

06.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:47

Yeşim salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övünç'ün anlaşması iptal edildi

Murat Övünç sahneden indirildi, Yeşim Salkım sahneye çıkacak

Ünlü şarkıcı Salkım'ın konserini tüm kadınlar ücretsiz izleyecek

ANTALYA - Antalya'da sahne aldığı bir mekanda ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'a hakaret eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tepkilere neden oldu. Övüç'ün olay günü sahne aldığı işletme de tüm kadınlardan özür dileyerek, 8 Ağustos'ta fenomenle olan anlaşmasını iptal edip, yerine Yeşim Salkım'ı davet ettiklerini açıkladı. 8 Ağustos'ta Övüç'ün kendisine hakaret ettiği mekanda sahneye çıkacak olan Salkım'ın herhangi bir ücret talep etmeden vereceği konserini, tüm kadınlar ücretsiz izleyecek.

Lara Bölgesi'ndeki bir beachte 2 Ağustos Pazar günü sahne alan fenomen Murat Övüç, şarkıya başlamadan önce, şarkıcı Yeşim Salkım'a hakaret etti. Övüç, 2 çocuk annesi Salkım'a küfür ettiği sırada, alanda bulunan bazı vatandaşlar ise alkışlayarak ve gülerek destekte bulundu. Hakaret görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle, birçok ünlü sanatçı Övüç'ün davranışını kınayarak, Yeşim Salkım'a destek oldu. Salkım ise sosyal medya hesabından avukatının yazılı açıklamasını paylaşarak, 'tüm şiddet görmüş kadınlar adına bundan böyle mücadelemiz olacaktır' notuyla Murat Övüç hakkında hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç'ü performansı bitmeden sahneden indirerek, onunla olan konser anlaşmalarını iptal eden mekan yönetimi, 8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti. Salkım konserine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

İşletme Müdürü Yılmaz Pilgir, Övüç'ün bu hareketini ve söylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Biz bu davranışı tüm kadınlara yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim sahnemizde böyle bir olay yaşandığı için tüm kadınlardan özür diliyoruz. Murat Övüç'le yaptığımız bütün anlaşmaları iptal ediyoruz. Kendisiyle bu pazar günü tekrardan bir etkinliğimiz vardı fakat onu iptal ettik. Cumartesi akşamı Yeşim Salkım'la birlikte tüm kadın misafirlerimize ücretsiz konser veriyoruz. Tüm kadın misafirlerimizi bekliyoruz. Her türlü şiddetin karşısındayız. Ayrıca Murat Övüç'e peşin olarak ödediğimiz bir sonraki konserin ücretini de talep de etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşim salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övünç'ün anlaşması iptal edildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Magazin
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı 3. Sayfa
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Ljajic'in maaşı F.Bahçe'ye çok gelince, Ozan Tufan'la takası beklemeye alındı
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Beyrut'ta bir kadın patlamaya doğumhanede yakalandı
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Çiğ köfte siparişi geciktiği için işletme sahibinin aracına pompalı ve kurusıkıyla ateş ettiler
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Süleyman Hurma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Yeşim salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övünç'ün anlaşması iptal edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 12:39:55. #1.14#
title