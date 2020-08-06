Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a küfür ederek tepkilerin odağında olan fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından aylar önce Ankara konserinde kadınlarla göbek attığı anları yeniymiş gibi paylaşarak kafa karıştırdı.

DJ ve sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde bir konserinde arasının bozuk olduğu Yeşim Salkım'a cinsiyetçi bir küfür etti. Yıllar önce kadınlar hakkında söylediği sözlerle ve Salkım'a karşı kullandığı küfürle tepki çeken Övüç'ten ilginç bir hamle geldi.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ YENİYMİŞ GİBİ PAYLAŞTI

Şimdilerde Bodrum'da hem tatil yapıp hem de sahneye çıkan Murat Övüç, dün akşam Instagram hesabından aylar önce Ankara'da düzenlediği kadınlar matinesinden görüntüler paylaştı. Son günlerdeki çıkışlarından dolayı birçok kadının tepkisini çeken Övüç'ün aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeniden paylaşması dikkat çekti. Görüntüleri yeniymiş gibi paylaşan Övüç'ün bu hamlesi ise eleştirilere gönderme olarak yorumlandı.

ÜNLÜ İSİMLER, ÖVÜÇ'E AMBARGO KOYDU

Kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı eleştirilen Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde konserinde Yeşim Salkım'a cinsiyetçi bir küfür etti. Kısa sürede eleştirilerin hedefi olan Övüç'e ilk tepkilerden biri de sanat dünyasından geldi. Hande Yener, İzel, Nilüfer ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlere şarkılarını veren Altan Çetin ile Yazdığım, Hadi Hadi ve Çalkala gibi şarkıların sahibi Aslızen, Murat Övüç'e şarkılarını söylemeyi yasakladıklarını açıkladı.