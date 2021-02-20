Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı
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Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı

20.02.2021 16:50 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:15
Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı

Verdiği kiloların ardından bambaşka biri olarak sevenlerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, imajında bir yeniliğe daha gitti. Saç rengini ve modelini yenileyen ünlü oyuncu, değişimiyle herkesin beğenisini topladı.

Doktorlar dizisindeki Gestapo Fikret karakteri ile hafızalara kazınan Yeşim Ceren Bozoğlu, uzun yıllar başı dertte olduğu fazla kilolarını mide ameliyatı sonrası vermişti. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, imajında bir yenilik daha yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

ATV ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, saçlarının rengini ve modelini değiştirdi. Değişimini, "Merhaba kakül, ben geldim" notuyla sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşan Bozoğlu, imajıyla gündem yarattı.

Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı

İKİ YILDA 60 KİLO VERMİŞTİ

Yeni imajı sonrası sosyal medyadan binlerce beğeni alan ünlü oyuncu 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası iki yıl içinde 60 kilo vererek, hayalini kurduğu bedene kavuşmuştu.

Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı
Haber Yorumları (1)
CEVO: Ne oldun sen gülüm???
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