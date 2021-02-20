Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni imajıyla eski halinden eser bırakmadı

Verdiği kiloların ardından bambaşka biri olarak sevenlerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu, imajında bir yeniliğe daha gitti. Saç rengini ve modelini yenileyen ünlü oyuncu, değişimiyle herkesin beğenisini topladı.