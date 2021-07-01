Yeşilyurtlu öğrenciler Tokat'ı gezdi
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Yeşilyurtlu öğrenciler Tokat'ı gezdi

Yeşilyurtlu öğrenciler Tokat'ı gezdi
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel

Yeşilyurt ilçesinde birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, Kaymakamlık tarafından hazırlanan proje kapsamında il merkezini gezdi.

Yeşilyurt ilçesinde birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, Kaymakamlık tarafından hazırlanan proje kapsamında il merkezini gezdi.

İlçeye bağlı Yeniköy, Bahçebaşı, Böğet, Çerkezdanişment ve Ekinli Şehit İdris Kurt ilkokullarında öğrenim gören 88 öğrenci, Tokat il merkezine götürülerek gezdirildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, daha önce Tokat'ı hiç gezmeyen öğrencileri gezdirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için elimizden gelen her türlü desteği gerek devletimiz gerekse kaymakamlığımız olarak veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz." dedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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