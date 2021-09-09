Yeşilyurt'un yeni Kaymakamı Uğurlu göreve başladı
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Yeşilyurt'un yeni Kaymakamı Uğurlu göreve başladı

Yeşilyurt'un yeni Kaymakamı Uğurlu göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Kaymakamlığına atanan Osman Uğurlu göreve başladı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Kaymakamlığına atanan Osman Uğurlu göreve başladı.

Gaziantep doğumlu olan Osman Uğurlu, ilk ve orta öğrenimi Gaziantep'te tamamladı. 2006 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Ön lisans bölümlerinden mezun olan Uğurlu, sırasıyla, Hatay'da Valilik stajı, Malatya'da teftiş stajı, Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde Kaymakam refikliği, Bilecik Pazaryeri, Hatay Yayladağ ve Denizli Çameli ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerini ifa etti. Bir yıl süre ile Almanya'nın Baden Württemberg Eyaletinde dil eğitimi ve Federal Alman Devlet Yönetimi hakkında çalışmalar yaparak yurt dışı stajını tamamlayan Uğurlu, Kayseri'nin Özvatan ilçesinde, Kars'ın Akyaka ilçesinde, Diyarbakır'ın Lice İlçesinde kaymakamlık, daha sonra Kilis Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Uğurlu, Kilis Vali Yardımcılığı döneminde Suriye Fırat Kalkanı Bölgesi Azez Bölgesindeki insani yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere görevlendirildi. Uğurlu, 2019-2021 Yılları arasında Çankırı Ilgaz Kaymakamı olarak görev yaparken 19 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Yeşilyurt Kaymakamı olarak atandı. Uğurlu, evli ve 2 çocuk babası olup Almanca ve İngilizce biliyor.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç'in Aydın Germencik Kaymakamlığına atanmasıyla Çankırı Ilgaz Kaymakamı Osman Uğurlu Yeşilyurt Kaymakamlığına getirilmişti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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