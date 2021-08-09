Yeşilyurt'ta "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri
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Yeşilyurt'ta "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri

Yeşilyurt'ta 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan - Haberler | Güncel

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak öğrencilerle top oynadı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak öğrencilerle top oynadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aymak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan sosyal ve duygusal kayıpların giderilmesi amacıyla başlatılan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya geliyor.

Bu kapsamda ilçe merkezine bağlı Yeniköy İlkokuluna giden Aymak, öğrencilerle okul bahçesinde top oynadı, kitap okudu.

Aymak, "2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı farklılıklarını azaltmak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini fiziksel, sosyal, duygusal ve akademik programlar ile desteklemek amacıyla uygulanan program kapsamında, spor ve kültürün iç içe olduğu 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri ile ilçe merkezi ve köy okullarındaki öğrencilerle sık sık buluşmaya çalıyoruz." dedi.

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Yeşilyurt'ta 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri
Yeşilyurt'ta 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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