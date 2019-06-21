Yeşilyurt'ta sürek avı yapılması için toplantı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaban domuzlarının çiftçilerin ürünlerine zarar vermesi nedeniyle sürek avı yapılması ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısına İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Saffet Bulut, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mustafa Pelit ve Yunus Kurt, ziraat teknikeri Mustafa Öztürk, Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ethem Aygın ile köy muhtarları katıldı.

Köy muhtarları, özellikle şeker pancarı ve mısır ürünlerine büyük zarar veren yaban domuzlarına çözüm bulunması konusunda şikayetlerin çoğaldığını dile getirdi.

Toplantı sonunda Yeşilyurt ilçesinde tarihler belirlenerek, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA