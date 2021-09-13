Yeşilyurt'ta İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulması ile başlayan tören Milli Hakimiyet İlkokulunda devam etti.

Milli Hakimiyet İlkokulundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak yaptığı konuşmada, "Öğrencilik dönemi, hayatımızın en tatlı ve en coşkulu anlarıdır. Okulunuzu ve arkadaşlarınızı seviniz, kendinizi geliştirin ve yetiştiriniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın ve güvenin." dedi.

Konuşma sonrasında öğrenciler tarafından şiirler, yarışmalar ve müzik dinletisi sunulduktan sonra dördüncü sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan öğrencilere "okulumuza hoş geldiniz" çiçekleri verildi

Programa, Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.